Da Bolzano droni per trasporto materiale sanitario in Campania

Sacche di sangue e materiale biologico trasportati in 15 minuti dall'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli a quello di Casamicciola d'Ischia grazie al progetto di Unmanned4you e all'utilizzo dei droni della FlyingBasket, tech company innovativa di Bolzano con 22 dipendenti di otto paesi diversi che ha assunto un ruolo globale nella progettazione e sviluppo di droni cargo per la logistica.

Dopo un primo test, che si è svolto il 4 febbraio, due settimane più tardi, il 18, sono stati sperimentati 4 voli operati dal team di FlyingBasket e dichiarati "perfettamente riusciti". I droni hanno trasportato materiale sanitario e percorso in un quarto d'ora i 17 chilometri che separano le due strutture sanitarie con un carico di 6 Kg. Si tratta della seconda fase delle prove del progetto Aetos nell'area dell'Asl Napoli 2 con l'obiettivo di "verificare la fattibilità dell'operazione di trasporto di sangue e materiali biologici tramite droni".

"L'utilizzo di droni per collegare fra loro zone impervie, in massima sicurezza, rappresenta sempre più una rivoluzione per i servizi di logistica - ha sottolineato Moritz Moroder, Ceo e co-fondatore di FlyingBasket - L'ambito sanitario è uno dei campi di sviluppo per i droni cargo per la logistica. Il loro utilizzo porta importanti vantaggi a livello di sostenibilità ambientale, abbattendo emissioni inquinanti e il consumo di carburanti fossili".

"Il trasporto tramite droni di materiale biologico, farmaci e per servizi di emergenza rappresenta un'innovazione fondamentale - ha dichiarato Valeria Fascione, assessore a Ricerca, innovazione e startup della Regione Campania - Abbiamo bisogno di sperimentare queste nuove soluzioni, che potrebbero rivelarsi estremamente utili per la collettività. Questi servizi migliorano la risposta alle emergenze e contribuiscono anche alla definizione di nuovi standard nel settore".

La FlyingBasket è stata fondata a Bolzano nel 2015 da due fratelli ingegneri, Moritz e Matthias Moroder, ed è diventata il primo operatore di aeromobili senza equipaggio, ossia Uas (Unmanned Aircraft System), a livello nazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA