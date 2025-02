Bortolotti, un trentino in Germania per difendere il titolo Dtm

Il trentino Mirko Bortolotti difenderà sempre con la Lamborghini il titolo di campione del Deutsche Tourenwagen Masters (Dtm) conquistato lo scorso anno.

Il 35enne pilota nato a Trento che si divide tra Vienna, dove risiede, e Riva del Garda, dove trascorre parte del suo tempo quando è in Italia, correrà con la Huracán Gt3 Evo2 della scuderia tedesca Abt Sportsline, che ha lasciato Audi dopo un quarto di secolo. Con la squadra di Kempten che lo ha ingaggiato "I colloqui sono iniziati subito dopo la fine della scorsa stagione", ha dichiarato Bortolotti.

Il successo del 2024 di Bortolotti è stato il terzo di un italiano nella popolare rassegna automobilistica della Germania.

In precedenza l'avevano vinta solo Roberto Ravaglia nel 1989 con una Bmw M3 e Nicola Larini quattro anni più tardi al volante di una Alfa Romeo 115 V6 Ti.

Pilota ufficiale della Lamborghini, il trentino avrà come nuovo compagno di squadra il danese Nicki Thiim, figlio di Kurt, anche lui impegnato nel campionato turismo tedesco, nel quale si era imposto nel 1986.

La scuderia si è presentata ai 2.000 metri di quota di Hochgurgl, sul versante austriaco del passo del Rombo con il supporto della Red Bull. Bortolotti è impegnato nel Dtm dal 2022: ha debuttato con un quarto posto, ha proseguito con un secondo e ha poi conquistano il primo.

"In questi anni ho conosciuto la Abt come un avversario estremamente forte. Penso che abbiamo tutti gli ingredienti per avere successo", ha concluso.



