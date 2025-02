Barriere digitali, la Provincia di Bolzano lavora per eliminarle

La Provincia di Bolzano lavora anche all'abbattimento delle barriere digitali. Negli ultimi quattro mesi circa 800 dipendenti provinciali hanno partecipato a un totale di 22 corsi su linguaggio semplice e facile, notizie accessibili, siti web e Pdf accessibili, oltre al monitoraggio dell'accessibilità nel web.

I dipendenti della amministrazione pubblica provinciale con disabilità, insieme a lettori e lettrici del gruppo di auto-rappresentanza People first, hanno testato durante un test di usabilità la comprensibilità e la leggibilità del portale provinciale nel cosiddetto linguaggio facile. I risultati ottenuti influenzeranno direttamente la ristrutturazione del sito web. La Provincia è impegnata in questo settore dal 2018 e nel 2020 ha lanciato un apposito sito web in lingua facile in tedesco e italiano.

I corsi e i test sono gli interventi che la Provincia ha messo messo in campo per favorire l'accessibilità digitale attingendo ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) attraverso il programma "Citizen Inclusion 1.4.2.".

L'obiettivo è quello di rendere i servizi pubblici più semplici e accessibili in modo partecipativo a tutti i cittadini.



