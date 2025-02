Sci: Coppa Europa, a iridata Johnson il super-G a Reinswald

La due volte campionessa del mondo Breezy Johnson (Usa) ha vinto anche un super-G di Coppa Europa nell'area sciistica di Reinswald, in Val Sarentino, in Alto Adige. Su una pista "Schöneben" in condizioni perfette, la 29enne ha segnato il miglior tempo (1'12"27) davanti a Nadine Fest (Austria) e alla propria connazionale Isabella Wright. La migliore tra le azzurre in gara è stata Carlotta De Leonardis, quinta. Domani, giovedì, a partire dalle 10, Reinswald ospiterà un altro super-G.

La giornata di gara nell'area sciistica sarentinese non era iniziata al meglio. La partenza, fissata per le 10, è stata posticipata più volte a causa della nebbia. Ma poco prima delle 12 la gara è iniziata e le 82 partecipanti provenienti da 14 Paesi hanno trovato delle condizioni ottimali che hanno permesso a Breezy Johnson, al via con il pettorale 39, di sfrecciare davanti alle avversarie e battere Nadine Fest, che fino ad allora era in testa. Se nella parte alta del tracciato Johnson è stata leggermente più lenta di Fest, nel tratto finale ha recuperato quasi quattro decimi di secondo e ha chiuso la gara con 0"34 di vantaggio sulla carinziana.

"La neve era incredibile. È stato molto divertente sciare.

Qui mi piace molto e voglio partecipare anche domani. Il mio obiettivo è abbassare il mio punteggio in super-G. Questo è anche il motivo per cui sono qui, per poter partire con un pettorale migliore anche in Coppa del mondo", ha affermato Breezy Johnson.

Il super-G femminile è stato caratterizzato da distacchi ravvicinati. Carmen Spielberger (Austria) ha mancato il podio per 0"03 e si è classificata quarta, pure l'azzurra Carlotta De Leonardis ha mancato il terzo posto per 0"08 e si è classificata quinta.



