L'1 marzo festa Dolomiti Energia per la coppa Italia di basket

La storica vittoria della Dolomiti Energia Basket della Coppa Italia verrà festeggiata con il tifosi bianconeri sabato 1 marzo alla Il T Quotidiano Arena in occasione della partita con la Bertram Derthona Tortona (palla a due alle 20.00).

Le celebrazioni, informa una nota della società, cominceranno nel villaggio esterno del palazzetto alle 17.30, in attesa dell'arrivo dei giocatori. Il trofeo verrà esposta in uno spazio dedicato, dove i sostenitori e potranno scattare le foto di rito fino alle 19.30.

Per l'occasione verranno allestiti un "negozio" con gli articoli griffati della società Aquila Basket comprese le t-shirt celebrative della vittoria, peraltro già disponibili anche in rete, e una postazione per il rinfresco. In campo, prima dell'inizio della partita, la squadra verrà accolta con il trofeo. I biglietti per la partita sono disponibili online, presso l'Aquila store e nei punti vendita Vivaticket fino ad esaurimento.



