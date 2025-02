Doppia effrazione notturna in auto, denunciati due giovani

Doppio intervento con denuncia nella notte a Trento da parte della Polizia, che, a poche ora di distanza l'uno dall'altro, ha colto in flagranza di reato due giovani che si erano introdotti all'interno di autovetture parcheggiate lungo una pubblica via.

Attorno alle 2.00 il primo intervento, quando gli agenti delle Volanti, nel transitare lungo una via della zona sud della città, hanno notato un uomo che rovistava all'interno di un veicolo. Dopo averne impedito la fuga, la Polizia ha accertato l'identità del ladro, un 25enne di cittadinanza marocchina irregolare in Italia. Oltre che la denuncia per tentato furto aggravato, per il giovane il Questore ha anche disposto l'espulsione dal territorio nazionale.

Quattro ore più tardi il secondo intervento grazie a una segnalazione al 112. L'uomo è stato raggiunto dalle Volanti mentre si trovava ancora nel veicolo, del quale aveva infranto il finestrino e forzato la serratura per accedervi. Anche in questo caso è scattata una denuncia, questa volta per danneggiamento aggravato: il protagonista, un 23enne di nazionalità marocchina, è un richiedente protezione internazionale già noto alle Forze dell'ordine per fatti analoghi.



