Christian Tezzele 'Miglior allievo' e Licia Marocchi 'Lady chef'

Cristian Tezzele dell'Istituto di formazione professionale alberghiero Rovereto e Licia Marocchi di Volano, hanno vinto la tappa del Trentino Alto Adige del concorso "Miglior allievo 2025" e "Lady chef" inserita nel programma di Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza che si è svolta a inizio mese a Riva del Garda. La sfida ha avuto luogo anche grazie alla presenza della Fic, Federazione italiana cuochi, e alla partecipazione di Unione regionale cuochi Trentino-Alto Adige.

Matteo Belligoli dell'Enaip Riva del Garda si è imposto fra gli aspiranti barman nel concorso "Art in un cocktail", mentre Nicol Calovi e Ndiaye Oumy si sono laureati "Campioni di sala".

"Le diverse abilità in sala e bar" e "Cuori in cucina", una sfida dedicati ai giovani con disabilità, hanno offerto una dimostrazione di dedizione e talento, portando la giuria a decretare un ex aequo fra tutti i partecipanti. La prima competizione ha coinvolto ragazzi dell'Enaip di Riva del Garda, Tesero e Tione, oltre che del progetto Anffas Trentino. A "Cuori in cucina" hanno partecipato giovani dell'associazione DreamAps, dell'alberghiero di Levico e di Amira - Associazione maitre italiani ristoranti e alberghi di Borgo Chiese.



