Alla guida con patente polacca falsa, denuncia e auto 'fermata'

Denuncia per falsità materiale, fermo amministrativo dell'auto per tre mesi e multa della quale non è stata resa nota l'entità, ma compresa fra 5.000 e 30.599 euro. È quanto ha rimediato lo scorso fine settimana un cittadino del centro Africa, regolare in Italia e da anni residente nel bresciano, fermato dai Carabinieri della stazione di Storo durante un controllo alla circolazione stradale nell'ambito dei servizi di prevenzione reati predisposti dal Comando di Riva del Garda.

Controllato a bordo della propria auto sulla Sp 69 "Storo - Bondone", l'uomo esibiva una patenta rilasciata in Polonia, poi risultata falsa. Gli accertamenti sulla licenza di guida sono stati compiuti dopo che l'automobilista aveva ammesso di non conoscere la lingua né di avere abitato nel Paese. La non autenticità del documento confermata dalle autorità polacche ha fatto scattare il deferimento alla Procura della Repubblica di Trento, il fermo amministrativo e la sanzione pecuniaria.





