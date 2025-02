Tentata rapina sulle passeggiate, denunciati tre minorenni

Tre minorenni bolzanini sono stati denunciati in stato di libertà per tentata rapina e porto di oggetti atti ad offendere. I tre sono stati fermati, nella serata di ieri, da una pattuglia della squadra volante dopo la segnalazione di una tentata rapina in viale Europa da parte di tre persone col volto mascherato, ai danni di una 46enne.

La donna ha raccontato agli agenti giunti sul posto di essere stata avvicinata, durante la sua passeggiata serale con il cane, da tre ragazzi che indossavano maschere di carnevale e, che minacciandola con una pistola, le avevano intimato di consegnare loro il denaro che aveva con sè. La donna non si è spaventata ed, anzi, ha messo in fuga i tre anche grazie all'intervento del cane che si era messo a ringhiare nei confronti de tre sconosciuti.

I ragazzi - 14, 15 e 17 anni - sono stati rintracciati poco dopo e trovati in possesso di una pistola semiautomatica modificata, del tutto simile a un'arma vera, e di un coltello a serramanico. Oltre alla denuncia, il questore ha emesso nei loro confronti una misura di prevenzione personale.



