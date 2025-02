Sabato a Rovereto comincia il 70/o Carnevale dei bambini

Prende il via sabato a Rovereto la 70/a edizione del Carnevale dei bambini che si concluderà lunedì 3 marzo. La "prima volta" risale al 1956, grazie un'idea di Claudio Campolongo, che per mezzo secolo se ne è occupato da segretario e da presidente del comitato organizzatore. Per celebrare l'edizione di questa speciale ricorrenza, il programma è particolarmente ricco di appuntamenti, mostre, concerti, eventi e incontri, non solo per i più piccoli.

"Il Carnevale dei Bambini è un evento tradizionale per Rovereto, che rappresenta un appuntamento consolidato e significativo per la nostra città - ha chiarito la sindaca Giulia Robol - Uno dei momenti più significativi è l'insediamento a Palazzo Pretorio della mini giunta, che, per una settimana, avrà la possibilità di esprimere le proprie idee e priorità per migliorare la città".

Nel 2024 oltre alla partecipazione dei distretti del commercio è stato fondamentale l'apporto di una rete di volontari, mentre per la formazione della giunta dei piccoli, l'amministrazione ha chiesto la collaborazione di una delle scuole: quest'anno la scelta è caduta sulla terza elementare della Dante Alighieri.

Il primo degli eventi è in calendario sabato alle 10 ed è proprio l'insediamento dell'esecutivo "alternativo" con la cerimonia di consegna delle chiavi della città al neo eletto mini sindaco.



