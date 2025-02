Produzione uva trentina 2024 in calo rispetto a ultimi 2 anni

La produzione di uva del 2024 in Trentino è calata rispetto agli ultimi due anni, anche se è risultata in linea con la media degli ultimi dieci anni perché l'annata è stata contraddistinta da un andamento climatico che ha fortemente influenzato lo sviluppo della vite, la pressione di alcune malattie e di conseguenza la gestione fitosanitaria e agronomica dei vigneti. Ѐ il bilancio emerso dalla 17/a Giornata tecnica della vite e del vino ospitata questa mattina presso la Fondazione Edmund Mach.

La quantità di pioggia è stata definita "significativa": tra aprile a settembre sono caduti più di 1.000 millimetri, con accumuli record nelle fasi più delicate di maggio e giugno.

Le rese, informa una nota della Fondazione, "hanno subito una contrazione, soprattutto per le varietà a bacca bianca più coltivate, Pinot grigio e Mȕller Thurgau, e in minor parte Chardonnay, per gli effetti negativi soprattutto fisiologici (minor fertilità, grappoli più spargoli o danni da malattie fungine)". La pressione della peronospora è stata molto alta, sia in zone di fondovalle sia in collina, mentre, garantisce la Fondazione, "la difesa fungicida preventiva ha dato in generale dei risultati molto buoni, ma è stata molto impegnativa, soprattutto nel biologico, e ha richiesto più del solito precisione e tempestività".

I dati sui monitoraggi sulle malattie da fitoplasmosi hanno portato "significativi miglioramenti sul territorio sia come diffusione nei vigneti sia come incidenza".

A livello enologico, i vini bianchi del 2024 hanno in generale con "un buon equilibrio gusto-olfattivo" e "punte di eccellenza nel Pinot grigio e nelle basi spumante". I vini da varietà aromatiche e semi-aromatiche (in particolare Traminer e Müller-Thurgau) sono risultati essere "ben espressi nelle componenti varietali". Pur con dotazioni polifenoliche "non eccellenti", per i vini rossi è stata prospettata una dotazione dotata "di ottima tonalità del colore e freschezza al palato".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA