Ciclovia del Garda, entro Pasqua aperti due tratti a Torbole

Entro Pasqua, ossia in tempo per l'avvio della stagione turistica primaverile ed estiva, saranno pronti due dei tre tratti della ciclovia del Garda che interessano l'abitato di Torbole. Si tratta del lungolago, con tutto il verde, e del tratto che precede e segue il nuovo ponte, compreso il rivestimento per 'omogeneizzazione estetica. Il terzo tratto, quella centrale, sarà invece messa in cantiere al termine del grande afflusso turistico, tra settembre e ottobre informa una nota.

Il cantiere provinciale, incluso il nuovo ponte, impegna oltre 4 milioni di euro: l'opera comprende anche il marciapiede verso l'hotel Piccolo mondo e la rotatoria d'ingresso a via Strada Granda.

Il Comune di Nago - Torbole ha integrato l'intervento provinciale con circa 400.000 euro per realizzare l'arredo urbano verde. "Uno dei tratti in via di completamento - spiega il sindaco Gianni Morandi - è quello che va dall'attracco del battello fino all'ingresso di Torbole. Si tratta di una articolata riqualificazione del lungolago con il rifacimento della pavimentazione in porfido e la revisione del sistema dei parcheggi. La nuova viabilità consentirà di separare pedoni e biciclette. L'affaccio si è allungato di circa 3 metri verso il lago".



