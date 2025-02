Casa, vincolo sociale più lungo contro la speculazione

Sarà prolungato da dieci a venti anni il vincolo sociale per gli alloggi costruiti in Alto Adige con contributo pubblico. È una delle misure previste dalla Riforma Abitare 2025, i cui contenuti sono stati presentati dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, insieme agli assessori Ulli Mair (edilizia residenziale), Peter Brunner (urbanistica) e Luis Walcher (agricoltura e turismo).

Il prolungamento del vincolo sociale, "ha l'obiettivo di garantire che gli alloggi agevolati siano veramente destinati ai beneficiari", ha spiegato Mair. Si tratta, ha aggiunto l'assessora, di "contrastare eventuali forme di speculazione e assicurare che gli alloggi convenzionati restino a lungo a disposizione delle famiglie locali". Inoltre saranno inasprite le multe per abusi.

Altre misure riguardano il recupero di alloggi per i lavoratori anche tramite ex strutture ricettive, la lotta contro gli affitti brevi delle piattaforme internazionali e contro la svendita dei masi chiusi a non contadini. La Provincia intende anche facilitare l'accesso al risparmio casa.

Secondo il governatore Kompatscher, questa riforma attua gli obiettivi posti dalla maggioranza nel programma di coalizione.

Ora il testo sarà valutato dal Consorzio dei Comuni, prima di arrivare già la prossima settimana in Consiglio provinciale.





