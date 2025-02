Sotto l'effetto di alcool e droga causa scompiglio a Bolzano

Sotto l'effetto di alcool e droga, un cittadino marocchino di 35 anni, già destinatario di un foglio di via, ha minacciato, molestato e insultato passanti e poliziotti in via Cavour a Bolzano. L'uomo, sorpreso da un inquilino mentre rovistava nelle cassette della posta di un condominio, ha reagito in modo violento, al punto che l'inquilino è dovuto scappare in strada. Con non poca fatica una pattuglia ha accompagnato il 35enne in Questura, dove è stato denunciato per i reati di violazione di domicilio, minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per vilipendio alle istituzioni.

Il questore Paolo Sartori, quindi, in considerazione di quanto accaduto e dei gravi precedenti a suo carico, ha immediatamente sollecitato la competente Commissione territoriale per i rifugiati a revocare il regime di protezione internazionale, al fine di poter emettere nei suoi confronti a un decreto di espulsione dal territorio nazionale.



