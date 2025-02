La Biblioteca di Trento supera le 400.000 presenze nel 2024

Lo scorso anno, le presenze di pubblico registrate nella Biblioteca comunale di Trento hanno superato per la prima volta le 400.000 unità, arrivando a 407.599, il dieci per cento in più dell'anno precedente. I prestiti, tra libri, cd, dvd e audiolibri, sono invece arrivati a quota 260.857, 8.694 in più rispetto al 2023 (+3,45%). Con un totale di 722 nuove iscrizioni (+3,29%), sono cresciuti anche i nuovi utenti, che nel 2024 erano in totale 22.688. I dati sono stati presentati in conferenza stampa dall'assessore alla cultura e vicesindaco di Trento, Elisabetta Bozzarelli.

Tra i prestiti dell'anno, 9.896 hanno riguardato manga e fumetti, portando il totale per la fascia giovanile a 12.413 unità. Gli ebook presi in prestito dai quasi 10.000 utenti registrati al servizio MediaLibraryOnLine (Mlol) sono stati 27.849, su 67.500 titoli complessivi a disposizione e quasi ottomila tra giornali, quotidiani e riviste. Sommando i prestiti di libri cartacei e digitali, il totale dei documenti richiesti nel 2024 ammonta a 288.751 unità.

Nel 2024 è aumentata anche l'offerta di eventi e incontri per la promozione della lettura, con 1.810 iniziative e un totale di 28.571 partecipanti. Le attività proposte includono presentazioni di libri, visite scolastiche, letture per bambini e ragazzi, gruppi di lettura, tornei di scacchi, laboratori creativi e i sempre più apprezzati "Silent Reading Party". Sono stati accolti 272 gruppi scolastici, con poco meno di 4.250 partecipanti, mentre 92 studenti hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro in biblioteca e 15 giovani in servizio civile.

L'attenzione alle fasce anziane della popolazione per l'inclusione sociale è stata consolidata grazie alle relazioni di rete costituitesi nell'ambito del Patto per la lettura e alle attività mirate realizzate dalla biblioteca, con Rsa, centri anziani e carcere.



