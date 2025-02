Gara entro l'estate per la piscina olimpionica Trento

L'Asis, la società che gestisce gli impianti sportivi del capoluogo, ha predisposto il progetto architettonico della piscina olimpionica che sarà realizzata a Trento in località Ghiaie, tra la Maccani Ice Arena e la tangenziale. Per l'opera - presentata in conferenza stampa - si prevede una spesa complessiva di circa 16,1 milioni di euro, di cui 13,6 milioni per i lavori . La gara per l'affidamento della progettazione integrata è in programma nel corso della prossima estate, mentre l'avvio dell'opera è stimata per l'inizio del 2026.

"Di nuova piscina si parla da tantissimo tempo. Il progetto è cambiato più volte. C'è anche stata una gara andata deserta. Noi abbiamo rafforzato le risorse, e siamo confidenti che andrà a buon fine", ha spiegato il sindaco, Franco Ianeselli.

Il progetto prevede una struttura di circa 7.200 metri quadrati, con una vasca da 50 metri omologata per nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato, divisibile mediante un ponte mobile in due aree da 25 metri ciascuna. Sul lato corto ci sarà anche una vasca da 25 metri per gli allenamenti degli atleti durante le competizioni nazionali e internazionali, che potranno essere seguite su una tribuna da 600 posti. In aggiunta vi saranno quattro spogliatoi, due a servizio della vasca principale e altri due a servizio di quella più piccola, e quattro locali riservati ai giudici. Sarà a disposizione degli atleti una palestra "a secco" di circa 200 metri quadrati, con i relativi spogliatoi, e si sta studiando la possibilità di inserire anche una sauna riservata ai tesserati delle squadre.

Alla struttura, su un unico piano, si accederà da una grande hall che avrà anche uno spazio per la ristorazione, l'accettazione (dotata anche di uffici interni), quattro box office per le squadre e una sala riunioni da 30 posti. Sono previsti anche tutti i locali tecnici. È inoltre previsto un tetto verde accessibile dalle tribune, potenzialmente attrezzabile con aree giochi e per l'allenamento.

Chi raggiungerà la piscina in auto avrà a disposizione un nuovo parcheggio di circa 125 posti, che si aggiungono ai parcheggi dell'area. "Ricordiamo poi che la piscina in via Fogazzaro, temporaneamente chiusa per lavori, verrà mantenuta, anche se non sarà certo adatta all'attività agonistica", ha concluso il sindaco.



