Don Avi, a 107 anni concelebra ancora la messa

È il sacerdote più anziano della Diocesi di Trento, e molto probabilmente anche tra i più anziani d'Italia. Don Guido Avi, originario di Vigalzano, frazione del Comune di Pergine Valsugana, ha spento 107 candeline nel giorno di San Valentino, ma ha festeggiato il suo compleanno ieri assieme a tutta la comunità e ad alcuni amici che sono venuti a trovarlo da fuori.

"La festa è stata meravigliosa e commovente. Una delle feste più belle della mia vita", dice all'ANSA don Avi. "Ringrazio il mondo intero per la vicinanza che ho ricevuto nel giorno del mio compleanno". Prima di arrivare nella sede dell'associazione "I Zentili", che ogni anno organizza un momento conviviale per il suo compleanno, don Avi ha concelebrato la messa insieme a don Marco Berti.

Don Guido Avi è conosciuto anche perché quand'era parroco di Noriglio, in Vallagarina, diede ospitalità ad un gruppo di soldati italiani e alleati fuggiti dai tedeschi dopo l'8 settembre del 1943. "Benché i tedeschi dessero loro spietatamente la caccia minacciando la pena di morte a chi li avesse ricoverati, don Guido Avi li tenne in casa sua parecchi giorni e li curò da ferite causate nel saltare dal treno, provvide al loro sostentamento e quando il pericolo più grave fu cessato, li munì di carte topografiche, di cibi, di vestiti civili e di denaro", scrisse nel 1945 l'ex podestà di Rovereto Giorgio Sartori, di cui don Avi divenne amico qualche anno più tardi, come viene riportato nel libro autobiografico "Un gerlo di storia e di provvidenza". Nel 1945, inoltre, aiutò a salvare un altro soldato, questa volta tedesco, che aveva deciso di disertare. Superando i posti di blocco a Folgaria e in Valsugana, don Avi riuscì a portarlo in salvo nella sua casa natale di Vigalzano, dove vive tutt'oggi. E dove ancora, qualche volta, come accaduto ieri, concelebra la messa.



