Corrarati, 'gestirò Bolzano come un'azienda dei cittadini'

"Gestirò il Comune come fosse un'azienda di proprietà dei cittadini che deve essere capace di rispondere a questa realtà con pragmatismo: sapere seguire le regole, la trasparenza delle regole, stare dentro nelle regole, ma con un metodo, che possa essere il più pragmatico possibile".

Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Bolzano Claudio Corrarati, in vista delle comunali del 4 maggio. Il presidente Cna Alto Adige può contare sul sostegno di Fdi, Lega, Forza Italia e La Civica per Bolzano.

"La mia candidatura - ha precisato - nasce da una riflessione interna personale vedendo purtroppo che la disaffezione verso il mondo della politica sta andando esageratamente alla deriva e questo non fa bene. Nasce per un senso di responsabilità nei confronti del domani di quelle che devono credere ancora nella amministrazione pubblica e nella politica".

Corrarati, che si è definito un moderato, ha poi indicato "la sicurezza, l'abitare, il traffico, le infrastrutture, l'amministrazione snella e moderna, il saper aiutare le persone in difficoltà" come i suoi temi. "Tutti i temi - ha proseguito - che sono catalogati nel programma di centrodestra al governo e che mi sembra che non abbiamo nessuna espressione esagerata, radicale che porti ad avere timore di entrare in questo mondo".

Infine, il candidato sindaco del centrodestra si è detto fiducioso che "partendo dal feeling 'del fare' troveremo sicuramente con la Svp un modo di dialogare su diversi temi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA