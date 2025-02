Biathlon: Vittozzi riparte dalla Granfondo della Val Casies

La sua alla Granfondo della Val Casies è stata una presenza discreta. La biatleta Lisa Vittozzi è partita mischiata con gli amatori col pettorale n.2866 e ne ha recuperate di posizioni, piazzandosi al 13/o posto della 30 km.

"È stata una sorpresa anche per me. All'ultimo mi sono detta: vado a divertirmi e provo a fare una gara, ed è stato veramente bello. È la prima volta qui, quindi sono contenta. Essere nella mischia e mettere di nuovo un pettorale è bello e mi mancava, ecco perché sono qui." Per la cronaca, nella gara di oggi in tecnica libera valida come Coppa Italia si sono imposti Ilona Plechacova (Cze) e Matteo Tanel nella 30 km, e Cristina Pittin e Mikael Abram nella 42 km.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA