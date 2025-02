A Cima Castellazzo nei pressi di Passo Rolle sul lato della Val Venegia in mattinata si è staccata una valanga. Sono in corso ricerche per escludere che qualcuno possa essere rimasto coinvolto.

Sul posto il soccorso alpino della Guardia di finanza, una squadra di soccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Provinciale Trentino -Cnsas e la Polizia di Stato con le unità cinofile.



