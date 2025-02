Turisti che pagano 'in nero' in un hotel in val d'Isarco

La Guardia di finanza insieme agli agenti del Commissariato di Polizia di Bressanone a seguito di un controllo amministrativo in un noto albergo della zona di Bressanone hanno riscontrato numerose irregolarità. Nell'hotel soggiornava un gruppo di 76 turisti danesi che non era stato registrato. I turisti avrebbero dovuto pagare "in nero" un importo pari a 30.000 euro.

Alla vista delle Forze dell'ordine il titolare e i dipendenti hanno manifestato non poca agitazione: poliziotti e finanzieri ne hanno, infatti, bloccati alcuni che tentavano di dileguarsi da un'uscita secondaria, portando con loro documenti che, evidentemente, dovevano essere sottratti al controllo e sorpreso un barman, intento a stracciare appunti che recavano traccia delle consumazioni degli avventori.

Parte dei pagamenti in contanti e senza il rilascio di documento fiscale era già avvenuta. La ricostruzione degli appunti che gli addetti al bar dell'albergo avevano tentato di distruggere ha evidenziato l'avvenuto pagamento di consumazioni per oltre 950 euro. Per le consumazioni non documentate l'albergatore è già stato sanzionato, mentre per il pagamento dell'intero soggiorno, non ancora conclusosi, saranno effettuati successivi approfondimenti.

Gli agenti della Polizia hanno anche individuato numerose violazioni alla normativa anti incendio. Dei 12 estintori controllati, nessuno riportava una data di collaudo o verifica recente o comunque entro l'anno.

Nel recente passato la Guardia di Finanza di Bressanone aveva già condotto indagini sul conto di tale attività e scoperto un astuto stratagemma con il quale l'hotel, attraverso un'operazione immobiliare priva di qualsivoglia ragione economica, era riuscito ad ottenere un notevole risparmio d'imposta in capo ai soci, stimato in oltre 70 mila euro in 4 anni. In quel contesto erano stati individuati, in collaborazione con gli ispettori dell'Inps di Bolzano, anche 4 lavoratori in nero e 33 irregolari, con conseguente irrogazione di una sanzione di oltre 100 mila euro. Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte della Divisione Anticrimine della Questura per l'adozione di eventuali misure di prevenzione personale o patrimoniale nei confronti del titolare.



