Gasparri a Bolzano, 'il messaggio è che Forza Italia c'è'

"Il messaggio di oggi è che Forza Italia c'è", così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, oggi a Bolzano in vista di un rilancio del partito alle prossime elezioni comunali. "Speriamo in una nuova fase di successo di Forza Italia che ha vissuto momenti complessi a livello nazionale e locale. La nostra storia trentennale è nota, ma non era scontato che Forza Italia potesse sopravvivere alla scomparsa di Berlusconi, un personaggio di tale rilievo che ha a lungo governato l'Italia. Non era scontato, ma Forza Italia ha confermato la propria presenza alle europee e l'ha raddoppiata alle regionali", ha detto Gasparri.

"Ora - ha continuato il presidente - occorre ampliare il consenso anche in Trentino-Alto Adige ed è per questo che qualche settimana fa abbiamo chiesto a Christian Bianchi e ad altri esponenti del Pdl, di assumere l'incarico di commissario provinciale. Insieme all'europarlamentare Flavio Tosi, ex sindaco di Verona, che è stato incaricato da Forza Italia quale commissario regionale, Bianchi ci aiuterà nella composizione delle liste per le comunali di Bolzano e Trento. La storia quindi continua per pescare consenso nella vasta area moderata del Paese", ha concluso Gasparri che oggi a Bolzano oltre al presidente della Giunta Arno Kompatscher e al Commissario del Governo Vito Cusumano, ha incontrato diversi esponenti della Svp, oltre al segretario politico Dieter Steger, il senatore Meinhard Durnwalder, l'europarlamentare Herbert Dorfmann.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA