Droga: due arresti per detenzione a Rovereto

A Rovereto i carabinieri hanno arrestato due uomini per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A seguito di perquisizione nella casa di uno dei due era stato trovata un grosso quantitativo di droga, ovvero 1,4 chili di cocaina, già in parte suddivisa in dosi pronte per la vendita, oltre a strumenti per la pesatura della sostanza. L'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Spini di Gardolo, la droga è stata sequestrata.

Pochi giorni dopo il servizio di monitoraggio e vigilanza del territorio ha portato all'arresto di un secondo uomo che, alla vista dei militari, ha gettato in terra degli involucri, rivelatisi poi pieni di sostanza stupefacente. A seguito di successiva perquisizione, sono stati trovati nella disponibilità dell'uomo 37 involucri di cocaina confezionati e pronti per la vendita e di un coltello a serramanico.

L'uomo, tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Spini di Gardolo (Tn), dovrà rispondere all'Autorità Giudiziaria della città di Rovereto per il reato di "produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope".





