Bomba ritrovata a Bressanone, sarà neutralizzata domani

Il 2° Reggimento Genio dell'Esercito ha ultimato la predisposizione delle misure di sicurezza strutturali per l'intervento di bonifica della bomba d'aereo da 1000 libbre (pari a 437 kg di cui 280 di esplosivo) ritrovata a Bressanone il 7 febbraio scorso nei pressi dell'autostrada A22 e della ferrovia del Brennero. L'operazione di neutralizzazione dell'ordigno della Seconda guerra mondiale è stata denominata dagli artificieri dell'Esercito "Brixina 2025" e si svolgerà domani, domenica 16 febbraio fra le ore 9 e le 12 circa.

Gli specialisti della Brigata Alpina "Julia" hanno realizzato opere di barricamento intorno al residuato bellico, che permetteranno di agire in sicurezza durante le delicate fasi di rimozione in modalità remota di entrambe le spolette della bomba, che una volta resa inoffensiva verrà trasportata in cava di ghiaia Gasser a Naz-Sciaves, dove sarà fatta brillare in modo controllato tra le 13 e le 18.

L'inizio e la fine del lavoro di disinnesco saranno annunciati con un segnale di sirena. La popolazione sarà informata anche attraverso il sistema per l'informazione della popolazione BIS e l'app mobile per i cittadini Gem2Go. Nella zona rossa, entro un raggio di 591 metri e con un'evacuazione parziale fino a 755 metri, circa 500 persone dovranno lasciare le loro case. La Croce Bianca si occuperà dell'assistenza e della cura degli evacuati nel centro di assistenza presso la mensa di Bressanone e fornirà il trasporto delle persone che lo necessitano.

Le linee elettriche ad alta e bassa tensione saranno disattivate in un raggio di 250 metri dal sito. Durante la rimozione e la detonazione dei detonatori saranno chiuse tutte le strade entro un raggio di sicurezza di 755 metri, comprese la strada statale 12, le strade locali, i sentieri escursionistici e le piste ciclabili. Il traffico ferroviario sarà sospeso dalle 9 del mattino fino al completamento del disinnesco. L'autostrada del Brennero sarà chiusa in entrambe le direzioni tra i caselli di Bressanone/Varna e Chiusa/Val Gardena dalle 8.30 fino al termine dei lavori.



