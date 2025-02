Autonomia: Gasparri, 'Kompatscher soddisfatto dei colloqui'

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri oggi a Bolzano ha incontrato fra gli altri, il presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher, che lo ha informato dei colloqui con Palazzo Chigi per il ripristino dell'autonomia. Gasparri ha sottolineato che Kompatscher "si è mostrato soddisfatto del livello di confronto con la Presidenza del Consiglio, di cui con ci sono ancora i dettagli. Un testo definitivo ancora non c'é, si cerca una equilibrata definizione", ha detto Gasparri che in merito all'autonomia ha osservato che "Forza Italia rispetta le ragioni storiche dell'autonomia".

Ad una domanda dei giornalisti su un eventuale secondo turno alle elezioni comunali a Bolzano, Gasparri in conferenza stampa ha ricordato che Forza Italia e Svp sono alleati nel Ppe e che hanno stretto un accordo elettorale per le europee che ha fruttato due seggi. Si è detto "fiducioso e ottimista" che gli alleati del centro-destra convergano su queste posizioni.

Il neocommissario provinciale di Forza Italia Christian Bianchi oltre al rilancio del partito, ha detto che "occorre rivolgere l'attenzione anche a chi non va a votare". Bianchi ha rivolto un "appello a chiunque si voglia unire a Forza Italia.

Ho ricevuto tanti messaggi negli ultimi giorni - ha detto Bianchi - La voglia di unirsi a noi è fortissima. Da oggi riparte Forza Italia in Alto Adige, partito centrale di riferimento per tutti gli altoatesini di lingua italiana e tedesca che si vedono rappresentati in questa casa dei moderati", ha concluso l'assessore. All'incontro di oggi a Bolzano ha partecipato anche il commissario regionale di Fi per il Trentino-Alto Adige, l'europarlamentare Flavio Tosi. "Sono qui come organizzatore, come persona che ha esperienza sul territorio. Ma qui c'è Christian", ha detto Tosi rivolgendosi al neocommissario provinciale Bianchi. Tosi ha sottolineato che per ridare slancio al partito seguirà la campagna elettorale in Trentino. "Sarò a Riva del Garda per far ripartire Forza Italia. In quei territori c'è pragmatismo, concretezza, moderazione", ha aggiunto Tosi, valori nei quali ci riconosciamo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA