Onorificenza alla scrittrice Gruber e al musicista Pixner

Giovedì 20 febbraio, i presidenti della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e del Land Tirolo, Anton Mattle, conferiranno a Innsbruck l'onorificenza del Land Tirolo a undici personalità del Tirolo e dell'Alto Adige. Tra i premiati figurano tre altoatesini: la scrittrice Sabine Gruber ("Stillbach o della nostalgia" e "Vita in anagramma"), l'ex assessore provinciale ladino Florian Mussner e il musicista, compositore e produttore musicale Herbert Pixner. Il 20 febbraio, anniversario della morte di Andreas Hofer, riceveranno la decorazione per il loro "eccezionale impegno pubblico o privato".

Prima della cerimonia, alle 8.15 si svolgerà la tradizionale deposizione di una corona di fiori al monumento di Andreas Hofer sul Bergisel. Quest'anno, in particolare, ricorre il 215° anniversario dalla morte di Andreas Hofer. Seguirà una cerimonia commemorativa alle 9.00 con la deposizione di una corona di fiori sulla tomba di Andreas Hofer nella Hofkirche di Innsbruck.

Alle 10.15 è previsto il consueto ricevimento sulla Rennweg dinanzi alla Hofburg del capoluogo tirolese. La cerimonia di consegna delle onorificenze con il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e il capitano del Tirolo, Anton Mattle, avrà luogo giovedì 20 febbraio 2025, alle ore 11 nella Riesensaal della Hofburg di Innsbruck.



