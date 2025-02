Mondiali sci: Haugan in testa nel Gigante, De Aliprandini 6/o

Il norvegese Timon Haugan in 1.21.10 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante mondiale di Saalbach. Alle sue spalle lo svizzero Loic Meillard in 1.21.12 e l'altro elvetico Marco Odermatt in 1.21.34.

Per l'Italia c'è il buon 6/o posto in 1.21.73 del trentino Luca De Aliprandini sulla pista "Cristallo di neve", lunga ma non particolarmente difficile e per questo di solito non adatta all'azzurro che - nonostante postumi influenzali - sotto un bel nevischio ha messo in mostra una sciata come sempre non solo aggressiva e potente ma anche molto pulita. Per Luca c'è dunque la concreta possibilità di andare a medaglia.

Decisamente più indietro Alex Vinatzer, apparso quasi remissivo, in 1.23.23, seguito da Giovanni Franzoni, partito con l'alto pettorale 44, in 1.23.85 e Filippo della Vite in 1.24.10 dopo un grave errore. In gara in questo gigante mondiale ci sono per la Repubblica Ceca anche gli applauditissimi tre fratelli Zampa: Andreas, Adam e Teo. Seconda decisiva manche alle 13,15.





