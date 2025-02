Incidente sul lavoro a Riva, operaio 48enne in ospedale

Un operaio di 48 anni è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo una caduta da un'altezza di poco superiore ai tre metri, in un cantiere a Riva del Garda. Secondo le prime informazioni, nella caduta da un ponteggio l'uomo si sarebbe provocato alcune ferite. Non è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto in via Filzi, dove si trova il centro congressi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i carabinieri della compagnia di Riva del Garda e gli ispettori dell'Uopsal. L'uomo è sempre rimasto cosciente.



