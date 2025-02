Cna sulle comunali, sosteniamo chi darà voce alle imprese

"Libera e apartitica per statuto da decenni, ma sempre pronta al dialogo con chi governa e al sostegno di chi si fa portavoce delle istanze del mondo dell'artigianato e delle Pmi. Cna Alto Adige Südtirol guarda, come sempre, con grande interesse alle prossime elezioni comunali nella nostra provincia". Lo afferma Confederazione nazionale dell'artigianato di Bolzano in vista della tornata elettorale il 4 maggio, alla quale il presidente dell'associazione Claudio Corrarati è in pole come candidato del centrodestra.

"Nei prossimi mesi e anni - prosegue la nota - le aziende dovranno affrontare sfide importanti, come quelle della mancanza del personale e della transizione ecologica. Anche il territorio si troverà a prendere decisioni che tracceranno la strada dei prossimi anni, ad esempio in ambiti come l'urbanistica e la mobilità. Ecco perché è importante, secondo Cna, che all'interno delle istituzioni ci siano persone che conoscano le esigenze delle imprese".

"Come avvenuto sempre negli ultimi anni la nostra associazione, anche in questa campagna elettorale, sarà aperta al dialogo con tutte le forze politiche che lo riterranno opportuno, si informerà sui programma politici e comunicherà a tutti nei prossimi mesi con un manifesto quelle che sono le proposte concrete dell'economia a chi guiderà nei prossimi cinque anni i Comuni altoatesini. Da sottolineare che l'associazione, nel solco della sua tradizione, tutela e rispetta la libertà di espressione di voto di ogni singolo associato", conclude Cna.



