Cina vincitutto ai Mondiali di sci di fondo paralimpico

Sotto una nevicata a imbiancare piste e panorami e ovattare i suoni si è conclusa con successo la prima storica edizione dei Campionati del Mondo di sci di fondo Paralimpico di Dobbiaco. Alla Nordic Arena la Cina l'ha fatta da padrona conquistando la vittoria in 4 delle 6 gare odierne che prevedevano il format della 20 km in tecnica libera: Sitting femminile (Shiyu Wang) e maschile (Zhongwu Mao), Vision Impaired femminile (Yue Wang) e gremendo il podio della categoria Standing al maschile (Chenyang Wang, Xiaobin Liu e Mingyang Qiu).

Vittorie e titoli mondiali anche per la Norvegia e gli Stati Uniti con i successi di Vilde Nilsen (Standing) e Jake Adicoff (VI). Più attardati gli italiani con Giuseppe Spatola a chiudere in 21.a piazza (Sitting) mentre sono rispettivamente 24° e 27° gli Standing Cristian Toninelli e Daniele Stefanoni. Con i successi di oggi la Cina balza al 1° posto del medagliere (10 medaglie, 5 ori) precedendo la Norvegia (4 medaglie, 3 ori) e gli USA (5 medaglie, 2 ori).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA