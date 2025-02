Aggredisce e ferisce poliziotto durante un controllo a Bolzano

Sarà espulso un cittadino tunisino 27enne, irregolare sul territorio nazionale e pregiudicato, per un'aggressione ad un poliziotto. La scorsa sera una pattuglia voleva controllare l'uomo in piazza Erbe a Bolzano che però ha reagito in modo aggressivo, ferendo un poliziotto al viso e al torace. Ha inoltre minacciato i poliziotti con un oggetto tagliente. Solo grazie allo spray urticante e al taser il 27enne è stato bloccato. Aveva addosso 11 grammi di hashish pronti allo spaccio.

"Ancora un grave episodio di violenza ai danni di un Poliziotto commesso da un pluripregiudicato che, benché ospite del sistema di accoglienza messo a disposizione dal territorio, ha ripetutamente dimostrato di non volersi integrare nel nostro Paese, violandone le Leggi e le più elementari norme di convivenza civile, non rispettandone le Istituzioni e commettendo reati di natura violenta - ha dichiarato il questore Paolo Sartori - Quanto accaduto evidenzia ancora una volta l'importanza del costante controllo del territorio e dell'impegno quotidiano della Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei cittadini, assicurando alla Giustizia i responsabili di reati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA