Turista inglese aggredisce tassista in val Gardena

I Carabinieri di Ortisei, a seguito di denuncia sporta dalla parte offesa e al termine di una meticolosa attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 40 anni di origine inglese, residente a Londra, per lesioni personali.

L'uomo aveva richiesto una corsa in taxi dall'aeroporto di Venezia a Selva di Val Gardena. Una volta arrivato a destinazione, per motivi ancora da chiarire, si è rifiutato di pagare la tariffa dovuta. Il rifiuto al pagamento ha scatenato una violenta reazione: il 40enne ha aggredito il tassista, un uomo di origine trentina, procurandogli lesioni personali. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire con precisione quanto accaduto, collezionando riscontri che hanno portato alla denuncia in stato di libertà dell'aggressore.





