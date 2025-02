Violenza su tre minori, Corte appello conferma condanna a 48enne

La Corte d'appello di Trento ha riformato la condanna, riducendola a cinque anni e otto mesi di reclusione, per un uomo di 48 anni accusato di aver abusato sessualmente di tre ragazze all'epoca dei fatti quattordicenni.

I giudici hanno confermato i reati contestati in primo grado, relativi alla violenza sessuale aggravata, ma hanno ridotto la pena di tre anni rispetto agli otto anni e otto mesi iniziali in relazione alla ritenuta minore gravità di quanto accaduto.

I fatti risalgono al 7 luglio del 2022, quando le adolescenti, convinte di andare ad una festa, hanno accettato un passaggio dall'uomo, che invece le avrebbe portate in un parcheggio nei pressi di un noto locale per poi obbligarle a compiere degli atti sessuali. In primo grado, l'uomo era stato riconosciuto colpevole della violenza sessuale aggravata, ma non del sequestro di persona. Due delle tre ragazze si sono costituite parte civile.



