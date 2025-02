Rifugio Passo Santner, la pm chiede l'archiviazione

La pm Federica Iovene ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sul caso del rifugio Passo Santner. A farlo scoppiare era stato Paul Köllensperger (Team K) che, nel febbraio 2023, aveva presentato un doppio esposto (in Procura e alla Corte dei conti) per la "svendita" ai privati dei 900 metri quadri di terreno demaniale sotto il Catinaccio sui quali era stato realizzato l'ampliamento del rifugio. A distanza di due anni, emerge che per l'episodio era stata indagata per abuso d'ufficio (reato abrogato nel 2024) e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici tutta l'allora giunta provinciale. E cioè: Arno Kompatscher, Arnold Schuler, Giuliano Vettorato, Daniel Alfreider, Massimo Bessone, Waltraud Deeg, Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer e Thomas Widmann.





