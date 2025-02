Residuato bellico trovato a Bressanone, domenica chiusa l'A22

Domenica 16 febbraio l'autostrada del Brennero sarà chiusa per il disinnesco di un residuato bellico, trovato durante lavori di scavo a Bressanone. La bomba aerea della seconda guerra mondiale è venuta alla luce nella zona industriale di Bressanone Sud nei pressi della sede della Duka. Nei prossimi giorni la zona sarà messa in sicurezza con sacchi di sabbia. Domenica è invece previsto il disinnesco in loco. Visto che sia l'autostrada che la statale del Brennero sono in 'zona rossa' il traffico sull'asse transalpina sarà interrotto tra i caselli di Chiusa e Bressanone, dalle ore 8.30 a fine lavori di disinnesco.



