Radio e Tv, la Ras compie 50 anni

La Ras - Radiotelevisione Azienda Speciale - compie 50 anni. Fondata il 13 febbraio 1975 per rafforzare la comunità linguistica tedesca e ladina con un servizio pubblico radiofonico e televisivo, oggi offre 18 programmi radiofonici e 14 programmi televisivi provenienti da Germania, Austria e Svizzera, trasmette 15 programmi radiofonici e 8 programmi televisivi privati locali e, tramite Dab, i 4 programmi radiofonici della RAI, per un totale di 37 programmi radiofonici e 22 programmi televisivi.

Con oltre 120 postazioni ricetrasmittenti comuni e più di 1.200 impianti di trasmissione, la RAS garantisce una copertura radiofonica e televisiva capillare in Alto Adige. "La politica provinciale ha riconosciuto rapidamente che la popolazione rurale in particolare trae vantaggio dalla fornitura di servizi radiofonici, a banda larga e di telefonia mobile e ha quindi promosso tali servizi", commenta il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher.



