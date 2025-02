Migrazione sanitaria, positivi i dati del Trentino Alto Adige

In Trentino Alto Adige il saldo della mobilità regionale rimane positivo, con un valore delle risorse ricevute per curare pazienti provenienti da altre regioni superiore a quello delle risorse versate per i propri cittadini che si sono spostati altrove. È quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe in tema di "Mobilità sanitaria interregionale nel 2022", che fornisce un quadro oggettivo sul valore e composizione della migrazione sanitaria e sulle differenze regionali.

In particolare, in Trentino i crediti sono stati di 80.814.615 euro, a fronte di 73.723.134 euro di debiti, con un saldo positivo minimo della mobilità sanitaria regionale pari a 7,1 milioni di euro. La provincia si è collocata in 5/a posizione per erogazione di ricoveri e prestazioni specialistiche da parte di strutture private, che hanno erogato il 57,7% del valore totale della mobilità sanitaria attiva regionale (a fronte di una media nazionale del 54,4%).

In Alto Adige nel 2022 si è registrato un saldo della mobilità sanitaria regionale positivo di 2,2 milioni di euro, a fronte di 32.399.752 di euro di crediti e 30.164.553 di euro di debiti. La provincia si colloca in 20/a posizione per attrattivi delle strutture private, che hanno erogato il 9,9% del valore totale della mobilità sanitaria attiva regionale.



