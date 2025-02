Ire, cresce a gennaio la fiducia dei consumatori altoatesini

"Nonostante l'indebolimento della congiuntura in Europa, la fiducia dei consumatori e delle consumatrici in Alto Adige rimane superiore alla media italiana ed europea. Anche questo è un segno della resilienza della nostra economia, capace di affrontare efficacemente le crisi degli ultimi anni e di garantire reddito e occupazione". Lo ha dichiarato il presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, commentando i risultati dell'indagine dell'Ire secondo cui, a gennaio, il clima di fiducia dei consumatori altoatesini mostra una ripresa.

"Il rallentamento dell'inflazione e la progressiva rinegoziazione dei salari hanno favorito la ripresa del clima di fiducia dei consumatori e delle consumatrici altoatesini", spiega una nota parlando di un indice in aumento di 3,1 punti rispetto alla precedente indagine di ottobre. Il relativo valore è ora pari a meno 4,8 punti.

Il miglioramento coinvolge sia le valutazioni delle famiglie circa la propria situazione finanziaria, sia le intenzioni d'acquisto di beni durevoli. Peggiorano invece leggermente le previsioni sul futuro andamento dell'economia locale, anche alla luce delle difficoltà della Germania, principale partner commerciale dell'Alto Adige. Sul fronte occupazionale i consumatori e le consumatrici escludono che quest'anno il numero di persone disoccupate possa ulteriormente diminuire rispetto ai livelli attuali, già molto bassi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA