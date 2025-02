Iniziati i lavori sul pendio dopo il crollo dell'Hotel Eberle

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del pendio di Sant'Osvaldo e Santa Maddalena a seguito della frana che nel gennaio 2021 distrusse parzialmente l'Hotel Eberle. Nelle scorse settimane sono stati effettuati dei preparativi e questo pomeriggio un elicottero ha iniziato a portare in quota il materiale.

Il pendio attualmente è caratterizzato da un grado di pericolo di natura idrogeologica da frana compreso tra H4 (pericolo molto elevato) e H2 (pericolo medio). Gli interventi di consolidamento della parete franata nel 2021 e di quella immediatamente retrostante l'Hotel Eberle, restano invece in carico dei privati proprietari della struttura alberghiera che potranno effettuarli a conclusione dei lavori pubblici ora al via.

I lavori, assesgnati lo scorso novembre con durata stimata in 365 giorni naturali e consecutivi, sono stati aggiudicati ad un raggruppamento di imprese costituito da Unirock, Geobau e Consorzio Triveneto Rocciatori. L'importo di contratto ammonta a 3,6 milioni di euro e tutti i costi riconosciuti sono coperti per l'80% dal contributo assegnato dall'Ufficio Protezione Civile della Provincia ai sensi della L.P. 34/75. I lavori sono coordinati dall'Ufficio Geologia, Protezione civile ed Energia del Comune di Bolzano.

Per tutto il periodo di svolgimento dei lavori, la passeggiata di San Osvaldo sarà chiusa al passaggio immediatamente dopo il punto panoramico, situato tra l'accesso intermedio da via Sant'Osvaldo e l'Hotel Eberle. Dal lato opposto (direzione Brennero) la chiusura sarà in corrispondenza del cancello del parcheggio dell'Hotel Eberle.



