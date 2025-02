Guida sicura off road, gli alpini si addestrano al Safety Park

Si è concluso il primo corso di guida sicura in "off road" che ha avuto per protagonisti istruttori del 6° Reggimento Alpini di Brunico ed undici allievi del Reggimento Logistico "Julia" di Merano.

Le attività si sono svolte presso l'area addestrativa delle Truppe Alpine dell'Esercito di ed al Safety Park di Bolzano, con l'obiettivo di abilitare il personale alla guida sicura - in fuoristrada e in condizioni climatiche e di terreno estreme - di mezzi tattici militari, quali autocarri pesanti e leggeri, con sistema scarrabile e cassone fisso.

Il corso, organizzato dal Reggimento di Merano, si è articolato su cinque giornate, con lezioni teoriche ed esercizi pratici propedeutici alla prova finale di abilitazione.

L'addestramento ha previsto una giornata presso il Safety Park, con cui il Reggimento collabora, lungo un circuito che presenta diverse tipologie di percorsi. Gli allievi, sotto la supervisione degli istruttori militari e civili, hanno potuto apprendere e perfezionare l'allestimento e la guida di mezzi speciali, il cui peso e ingombro presentano difficoltà maggiori, effettuando, inoltre, spostamenti in autocolonna ed affrontando movimenti complessi in condizioni meteo avverse.



