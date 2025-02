Fine vita: Kompatscher, 'vuoto giuridico deve essere colmato'

"Al momento del fine vite attualmente non è della nostra agenda politica quotidiana.

Personalmente, sono d'accordo sul fatto che il vuoto giuridico debba essere colmato. Questo, tra l'altro, sarebbe in realtà il compito del Parlamento". Lo afferma all'ANSA il governatore altoatesino Arno Kompatscher in merito all'annuncio della Toscana che sarà la prima Regione italiana a garantire ai malati tempi e modalità certi per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. "Zaia ha ragione quando dice che non possiamo lasciare i cittadini soli con le loro sofferenze", conclude il presidente della Provincia di Bolzano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA