Consiglio dei giovani, Alessia Chinetti nuova presidente

Alessia Chinetti è la nuova presidente del Consiglio provinciale dei giovani: è stata eletta nel corso della consultazione che si è svolta presso la biblioteca dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento.

Assieme a lei sono stati votati anche Antonio Zanetel come vicepresidente e Anastasia Facchinelli quale segretario.

Completano l'organismo Matteo Santini, Andrea Zuliani, Alice Dalla Costa, Nicolò Nardelli, Riccardo Garzo, Silvia Anesi, Luigi Tavernaro e Mattia Bailo.

Il Consiglio provinciale dei giovani è un luogo di confronto e di dibattito sulle tematiche di attualità ha una funzione consultiva, oltre che di rappresentanza del mondo giovanile. Il Consiglio rimane in carica per tutta la durata della legislatura e la segreteria è in capo all'Agenzia per la coesione sociale della Provincia.

A seguito delle elezioni i neo eletti sono stati presentati alla vicepresidente Francesca Gerosa: "Le porte del mio assessorato saranno sempre aperte per voi - ha garantito - perché credo profondamente nel ruolo dei giovani per costruire un futuro migliore per la nostra comunità". Dai nuovi portavoce dei giovani, Gerosa ha detto di aspettarsi "idee innovative, nuove progettualità e anche il coraggio di difenderle e realizzarle affinché possano contribuire allo sviluppo della nostra comunità".

Da fine settembre ad oggi, su richiesta del Consiglio provinciale, quello dei giovani ha fornito osservazioni su tre disegni di legge di modifica della norma sul volontariato n.

8/1992 e individuato al proprio interno due componenti che fanno parte del gruppo di lavoro per la co-progettazione di un festival, che sarà organizzato nel 2025 dall'Agenzia per la coesione sociale.



