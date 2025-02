Arresto per droga a Trento, sequestrati 600 grammi di droga

La droga era nascosta nel cassetto di una scrivania e occultata all'interno di un seggiolone per bambini, mentre il denaro era suddiviso in mazzette, alcune delle quali nascoste in un beauty case: è così che la Guardia di Finanza di Trento ha sequestrato 110 grammi di cocaina, 470 di hashish e oltre 3.700 euro in contanti e ha arrestato un uomo, un cittadino marocchino incensurato dell'età di 30 anni regolarmente presente sul territorio nazionale. Da sabato il presunto spacciatore si trova presso la Casa Circondariale di Trento a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

L'operazione, informano in una nota le Fiamme Gialle, è il "risultato di una minuziosa attività informativa e d'indagine svolta dalla Guardia di Finanza sul territorio, a seguito della quale sono state acquisite informazioni circa una possibile attività di spaccio nelle zone centrali del capoluogo trentino".

In seguito a sopralluoghi e appostamenti, il personale della Guardia di Finanza ha individuato un immobile del quartiere Bolghera di Trento, all'interno del quale hanno sospettato trovarsi sostanze stupefacenti. Alcuni movimenti sospetti hanno fatto scattare la perquisizione, nel corso della quale è stato impiegato anche il cane Aron. Le Fiamme Gialle continueranno a lavorare con "azioni mirate alla prevenzione e contrasto dei traffici illeciti, in particolare quello di sostanze stupefacenti".



