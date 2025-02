Lanthaler-Pigneter-Clara, lasciano i big slittino pista naturale

La finale della Coppa del Mondo di slittino su pista naturale 2024/2025 si terrà a Nova Ponente in Alto Adige. Sarà un evento speciale, soprattutto perché segnerà il grande spettacolo d'addio per campioni come Evelin Lanthaler (33 anni), Patrick Pigneter e Florian Clara (entrambi 37 anni).

Questi atleti, che hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello slittino su pista naturale, disputeranno la loro ultima gara domenica 23 febbraio.

La loro carriera è stata davvero impressionante: insieme, Lanthaler, Pigneter e Clara hanno conquistato (finora) 114 vittorie in Coppa del Mondo nel singolo, hanno vinto il titolo assoluto 21 volte e sono stati campioni del mondo nel singolo per otto volte. Inoltre, Pigneter ha festeggiato 68 vittorie in Coppa del Mondo nel doppio insieme a Florian Clara, con il quale ha vinto cinque medaglie d'oro ai Campionati del Mondo e si è aggiudicato 13 volte la Coppa del Mondo generale.

Evelin Lanthaler ha debuttato in Coppa del Mondo nella stagione 2007/2008, Patrick Pigneter ha disputato la sua prima gara di Coppa del Mondo nel febbraio 2004, mentre Florian Clara è apparso per la prima volta in Coppa del Mondo nel gennaio 2006.



