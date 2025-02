La Regione Trentino Alto Adige esce da Mediocredito Spa

La Regione Trentino Alto Adige cederà le proprie quote in Mediocredito Spa uscendo dalla proprietà dell'istituto. È quanto precede un protocollo d'intesa fra le Province di Bolzano e di Trento e la stessa Regione approvato dalla giunta provinciale altoatesina.

"Ci sono linee guida che stabiliscono che la partecipazione pubblica in istituto di credito non superi il 50% - ha spiegato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher - cosa che, invece, avviene in Mediocredito. Abbiamo concordato quindi che sia la Regione a cedere le proprie quote pari al 17 per cento, mentre le due Province manterranno le proprie pari, in totale, al 35%". Le banche locali avranno il diritto di prelazione (metà a banche altoatesine e metà a banche trentine).





