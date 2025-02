Furgone pieno di refurtiva, denunciato per ricettazione

La polizia ha sequestrato una considerevole quantità di refurtiva e denunciato per ricettazione O.S., 49enne cittadino bosniaco residente a Bolzano.

L'uomo è stato notato mentre sistemava della merce in un furgone. Alcune pattuglie delle volanti, inviate dalla centrale operativa, dopo una perquisizione dell'automezzo, hanno trovato alcuni attrezzi (un piede di porco, un tronchese taglia bulloni ed una mazzola di ferro) ed una quantità impressionante di refurtiva, tra cui diverse borse da viaggio e trolley contenenti oggetti di vario tipo e natura, alcuni dei quali di ingente valore, quali orologi, gioielli, profumi e capi d'abbigliamento di alta moda.

All'interno del furgone sono stati, inoltre, rinvenuti e sequestrati circa 500 metri di cavi di rame per un valore di circa 23.000 euro. L'uomo, riferisce la questura, ha fornito spiegazioni confuse e contraddittorie sulla provenienza di questi oggetti.

Oltre alla denuncia per ricettazione e detenzione di strumenti atti allo scasso, il questore, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti di O.S. l'avvio della procedura per la revoca del permesso di soggiorno, necessaria per emettere successivamente un decreto di espulsione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA