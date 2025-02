Firmato protocollo sulla sicurezza dei formaggi a latte crudo

Rafforzare le misure di sicurezza alimentare nel settore lattiero-caseario, garantire la massima tutela per i consumatori e valorizzare le eccellenze trentine.

Sono gli obiettivi con i quali Provincia di Trento e Federazione trentina della cooperazione hanno sottoscritto il protocollo d'intesa sulla sicurezza alimentare dei formaggi a latte crudo.

Il documento, che era già stato approvato dalla Giunta provinciale lo scorso 24 gennaio, costituisce un nuovo passo della collaborazione tra istituzioni e comparto cooperativo per consolidare le buone pratiche e avviare nuove azioni di sensibilizzazione e controllo. Le firme sono quelle degli assessori alla salute Mario Tonina, già direttore della Federazione allevatori, e all'agricoltura Giulia Zanotelli e del presidente della Federazione Roberto Simoni.

Il protocollo prevede misure di controllo rafforzate, campagne di informazione per i consumatori, formazione per gli operatori del settore e un impegno condiviso per l'etichettatura chiara dei prodotti a latte crudo, con l'indicazione delle categorie di persone per le quali il consumo è sconsigliato. Un Comitato tecnico congiunto monitorerà l'applicazione delle misure e promuoverà ulteriori interventi per garantire la sicurezza alimentare e la valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie trentine.

"Vogliamo garantire la massima sicurezza alimentare ai consumatori e sostenere i produttori trentini che lavorano con qualità e scrupolosità", ha commentato Tonina. "Già nella scorsa legislatura avevamo avviato campagne di informazione per turisti e residenti sul consumo consapevole di latte crudo, in particolare per bambini e donne in gravidanza", ha ricordato Zanotelli.

"Negli ultimi mesi alcuni episodi hanno messo sotto pressione la reputazione dell'intera filiera, e non possiamo permetterci che accada di nuovo. In tal senso, formazione e informazione diventano fondamentali per tutelare i consumatori. Continueremo a lavorare con impegno affinché le nostre produzioni di qualità siano sempre sinonimo di eccellenza e affidabilità", ha concluso Simoni.



