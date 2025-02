Cari Bolzano chiude il 2024 con utile netto di 117,7 milioni

Il cda della Cassa di Risparmio di Bolzano, presieduto da Gerhard Brandstätter, ha approvato le situazioni patrimoniali ed economiche individuali e consolidate preliminari al 31.12.2024 per la determinazione dei Fondi propri ai fini di Vigilanza. L'utile netto a livello consolidato di gruppo, che comprende anche CiviBank, raggiunge l'importo di 117,7 mln di euro mentre a livello individuale la Capogruppo Sparkasse/Cassa di Risparmio di Bolzano realizza un utile di 100,4 mln di euro.

L'anno 2024, caratterizzato - si legge in una nota - da un importante cambiamento del trend, con la curva dei tassi in discesa, evidenzia per il Gruppo Sparkasse un incremento dei ricavi complessivi, grazie allo sviluppo commerciale nei vari settori operativi. Il risultato d'esercizio è influenzato positivamente anche degli effetti della cessione del ramo d'azienda relativo all'acquiring. Di rilievo anche il contributo della controllata CiviBank, che registra nel 2024 un utile netto pari a 20,0 mln di euro in forte crescita rispetto all'esercizio precedente (+86,6%). Dal punto di vista della solidità si registra anche un buon incremento dei coefficienti patrimoniali di gruppo con il CET1 che ammonta al 14,7% ed il Total Capital Ratio al 16,0%.

Per quanto riguarda la rischiosità del portafoglio crediti, il gruppo continua ad esprimere valori che rientrano fra i livelli più bassi del sistema bancario con l'indicatore NPL che scende al 3,9 % lordo e si attesta all'1,9% netto. Il patrimonio netto consolidato raggiunge il valore di 1,247 mld di euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA