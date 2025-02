Alfreider, '59 opere in tre anni, prioritaria la sicurezza'

Cinquantanove opere in tre anni, con una priorità su tutte: la sicurezza. È, riassunto in una frase, il contenuto del programma delle infrastrutture 2025/27 approvato dalla giunta provinciale di Bolzano.

Il piano, finanziato, come ha sottolineato l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider, anche con fondi esterni al bilancio, comprende 32 lavori già in corso, 15 in fase di appalto che prenderanno il via nel 2025, e 12 appalti in preparazione per il 2026 ed il 2027.

"Il 40% delle misure è per la messa in sicurezza - ha spiegato Alfreider - ed in questo è compresa la sicurezza degli utenti, ad esempio con un'opera come l'incrocio Frangarto-MeBo, e la sicurezza delle infrastrutture esistenti. È il caso del ponte della Val di Riga, che, dopo vari 'stress test', è stato chiuso al transito dei mezzi pesanti, in vista di un intervento di consolidamento".



