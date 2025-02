Nel 2025 la Regione attiva tirocini per soggetti svantaggiati

La Regione ha disposto l'attivazione di tirocini per soggetti svantaggiati per offrire "opportunità di socializzazione e inserimento nel mondo del lavoro". L'iniziativa ha come obiettivo, informa una nota di piazza Dante, di "sviluppare competenze e autonomia, favorendo il reinserimento lavorativo e la collaborazione con il tessuto economico locale" mantenendo nel contempo "le eventuali capacità lavorative residue di tali soggetti e/o di implementarne le potenzialità".

I tirocini formativi e di orientamento gratuiti verranno attivati nel corso del 2025 presso gli uffici regionali di Bolzano e Trento per "agevolare le scelte professionali, garantendo ai candidati un'esperienza diretta in ambito lavorativo e un'opportunità concreta di crescita formativa.

Inoltre, offrono la possibilità di socializzare in contesti lavorativi, contribuendo all'autonomia delle persone e al loro pieno inserimento nella società".

"La Regione ribadisce l'importanza di queste iniziative nel processo di inclusione sociale - ha spiegato la Vicepresidente Giulia Zanotelli - il lavoro rappresenta uno strumento efficace per acquisire competenze pratiche e comprendere meglio le dinamiche del mondo professionale. Tali esperienze risultano fondamentali non solo per il rafforzamento del bagaglio formativo dei giovani, ma anche per stimolare una proficua collaborazione tra istituzioni scolastiche, imprese e realtà socioeconomiche del territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA